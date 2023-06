Homem mata rapaz asfixiado e diz que matou ‘Jack’ no Tiradentes

Ademilson Moraes do Amaral, 21 anos, foi morto na noite de ontem (29), na Rua Do Pistão, no bairro Tiradentes.

Investigadores do GOI (Grupo de Operações e Investigações) foram acionados e encontraram a vítima morta, com um casaco enrolado no pescoço e ferimentos no rosto.

O jovem teria sido asfixiado. Um morador contou que viu o suspeito, Paulo Sergio Pereira da Silva Brites, 34 anos, cometendo o crime.

Ele foi localizado na frente da casa onde reside e confessou o crime. O suspeito disse que matou Ademilson por ser “jack”, temo usado para estupradores. Ele foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.