Homem morre após cair em buraco de obra de aproximadamente 6 metros na Rua Marechal Rondon, entre as ruas Pedro Celestino e Padre João Crippa, no Centro de Campo Grande. As equipes do SAMU e dos Bombeiros foram acionadas, mas a vítima já estava sem vida. A causa da morte e o motivo do acidente serão investigadores pela perícia da Polícia Civil.