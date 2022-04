Um homem identificado como “Adolfo”, morreu na madrugada desta terça-feira (12), após ser atropelado na Rua Panamá, no bairro Noroeste, em Campo Grande. Segundo a Polícia Civil, o motorista de um veículo Fiat Uno, de cor azul, tem 27 anos e não possui Carteira Nacional de Habilitação.

O local onde o atropelamento aconteceu era bem escuro e o veículo Fiat estava com vidros embaçados. Adolfo estava deitado no meio da via, quando foi atingido pelo veículo. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou o óbito da vítima.

O motorista do carro fez teste do bafômetro e não estava alcoolizado. Ele foi levado para a Depac (Delegacia de pronto Atendimento Comunitário) do Centro.