Wladimir Joaquim de Souza (43) morreu na tarde de domingo (30) ao tentar fazer uma Selfie de cima de uma cruz em São Sebastião/SP. De acordo com as informações a vítima tentou escalar o cruzeiro em frente ao convento. Porém a peça do topo da cruz não era fixa e caiu sobre ele, que chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu e veio a óbito. O corpo de Waldimir foi velado por amigos e parentes na manhã de segunda-feira (1). O sepultamento ocorreu no mesmo dia. O cruzeiro está isolado após o acidente.