Marcos Antônio Bernarsk, de 31 anos morreu após uma discussão numa festa no Assentamento Itamarati em Ponta Porã. Ele saiu da festinha e depois retornou entrando em via de fato com o desafeto. Marcos foi baleado na clavícula foi socorrido ao hospital mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela 1ª de Polícia Civil de Ponta Porã.