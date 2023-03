Um homem morreu após ser baleado pelo Polícia Militar na rua Professor João Pinto, no distrito de Prudêncio Thomaz, entre Rio Brilhante e Nova Alvorada, entre Rio Brilhante e Nova Alvorada. Segundo as primeiras informações o indivíduo foi baleado e morto em casa. Não há mais detalhes do caso. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estão no local e investigam o caso.