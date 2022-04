Um homem identificado apenas como “Adolfo” morreu atropelado na Rua Panamá, no bairro Noroeste, em Campo Grande. Adolfo estava deitado no meio da via, quando foi atingido pelo veículo. O Samu constatou o óbito da vítima. O motorista de 27 anos do Fiat Uno azul não possuía CNH. Ele passou pelo teste do bafômetro que deu resultado negativo. Ele foi levado para a Depac do Centro.