PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – Sidnei Gonçalves (53) foi executado a tiros na manhã desta quarta-feira (4) em frente a uma casa no Parque Residencial Monte Carlo no Município. Dentro da casa não havia móveis. Tabletes de maconha foram encontrados dentro do banheiro. A PM foi acionada e encontrou o homem caído na frente da residência. Ao redor havia diversas cápsulas de pistola 9mm. O Caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil como homicídio.