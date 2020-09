Um homem (34) morreu de parada cardiorrespiratória quando visitava uma academia na Rua Marechal Deodoro, no bairro Aero Rancho em Campo Grande/MS. A vítima estava acompanhada de sua filha um bebê de cinco meses e sua esposa quando começou a se sentir mal. No local foi atendido por um enfermeiro que ali estava e passou a fazer massagens cardíacas até a chegada do Samu, que tentou a reanimação sem sucesso. Ele morreu no local. O caso foi registrado na DEPAC Centro.