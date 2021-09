Eder Adonis Alves (38) foi assassinado por um desafeto na frente de casa na Rua Leandro Silva Salinas, no Mário Covas nesta tarde de sexta-feira (3) em Campo Grande (MS). De acordo com testemunhas o suspeito teria uma desavença com Eder que chegou a chamar pela vítima. Quando a Eder saiu foi atingido com uma facada no pescoço. Após o crime o autor fugiu. Segundo testemunhas o criminoso vestia camiseta vermelha e short jeans. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro. O caso segue em investigação.