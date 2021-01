Jose Augusto (44) morreu esfaqueado na tarde desta quinta-feira (14) na frente da casa da ex-esposa, na Rua Lourenzo Tores Cinta, Paulo Coelho Machado, em Campo Grande. A vítima foi golpeada no ombro e perto do pescoço. A ex-mulher Marims Lemes (54) relatou que dormia quando escutou um barulho e ao chegar no portão viu Jose ferido. Ela disse ainda que ele se encontrava sem camisa e pediu pra guardar a bicicleta em sua varanda. Assustada Marims tentou ainda pedir socorro para uma vizinha. Os Bombeiros e o Samu foram chamados, mas a vítima morreu no local. O caso está em investigação.