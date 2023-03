Evaristo Duarte, de 44 anos foi morto com uma facada no peito próximo ao Mercado Municipal de Pedro Juan Caballero. O autor e a vítima bebiam juntos na Rua Teniente Herrero esquina com Elisa Alicia Lynch. Num certo momento começaram a discutir e Evaristo foi esfaqueado e caiu morto na calçada. A polícia prendeu em flagrante o autor do homicídio. Os dois pertencem à comunidade nativa Yvypyté. A polícia investiga o motivo da briga e da morte.