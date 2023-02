Ex-marido ameaçou matar a mulher com paulada na cabeça em Campo Grande. A vítima relatou que sofre ameaças do ex-companheiro há mais de um anos após fim do relacionamento. Ele queria matar a mulher pois não aceita o fim do casamento de 14 anos. “Se você arrumar alguém, eu te mato. Posso perder a cabeça e vai dar merda”, disse o suspeito. Ela disse que bloqueou o contado do WhatsApp dele; mas o mesmo foi até sua casa fazer ameaças. Ela registrou um Boletim de Ocorrência na DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) e solicitou medidas protetivas.