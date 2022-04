Marido discutiu e perseguiu a esposa, na noite deste sábado (2), na rua Luiz Arruda Camargo Neto, no Aero Rancho, em Campo Grande. Ao deixar o local, ele bateu o carro no portão de um morador e ainda não arcou com os prejuízos.

Testemunhas afirmaram que o suspeito mora com a esposa, a cerca de 100 metros, de onde ocorreu a batida. Ele teria parado o carro e, ainda conforme apurado, queria levar a criança para casa.

A batida ocorreu quando o suspeito foi dar ré no carro e afundou o portão de uma casa. O morador da residência atingida notou que o homem estava com sinais de embriaguez.

Celina de Oliveira, técnica de enfermagem, conta que ouviu um barulho grande.‘’Estava no fundo de casa e levei um susto. Ele entrou com toda velocidade… ‘’, disse Oliveira. Ela acrescentou que ele estava alterado e falava coisas desconexas.

‘’Os vizinhos disseram que a esposa estava se escondendo dele. Ele se alterou e saiu com o carro desse jeito’’, diz a testemunha.