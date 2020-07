JARDIM-MS (Correspondente) – Homem (32) é preso na manhã de hoje (27) na área central do município por perturbação do trabalho e do sossego alheio na agência da Caixa Econômica Federal. Populares acionaram a PM dizendo que um indivíduo estava perturbando a tranquilidade dos transeuntes e que possivelmente estava armado. No local verificou que o suspeito é um velho conhecido da polícia. Com ele foi apreendido uma faca e um simulacro. Diante dos fatos o autor foi encaminhado a Delegacia de Polícia para os trâmites legais.