Homem que ateou fogo em uma casa em 2006 foi preso nesta quinta-feira pela Polícia Civil em Antônio João

No bojo da operação “Fronteiras e Divisas”, a Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira, 20/07, um mandado de prisão de homem foragido há mais de dez anos. Ele foi preso pela Delegacia de Antônio João.

Segundo apurado, o indivíduo capturado é réu em processo criminal pela prática do delito de incêndio majorado. Em 2006 ele colocou fogo em uma residência na Aldeia Kokue’y, em Ponta Porã-MS.

O autor teria sido contratado por uma indígena do sexo feminino para a construção de uma casa na aldeia. Após a construção, tendo em vista o não pagamento pelo serviço por parte da contratante, no dia 02/09/2006, no período noturno, enquanto os moradores dormiam, o homem colocou fogo na residência, expondo a perigo a vida dos adultos e crianças que estavam dormindo no momento dos fatos.

Com a conclusão das investigações, o Poder Judiciário recebeu a denúncia e transformou o autor em réu, mas, ele não tinha sido localizado para responder à ação penal, motivo pelo qual foi determinada sua prisão preventiva, sendo ele preso pela equipe SIG da Delegacia de Polícia Civil de Antônio João.