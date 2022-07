O aposentado Donizete Ferrreira, de 61 anos que atirou contra o vizinho um homem de 41 anos está preso preventivamente em Chapadão do Sul. A bala ficou alojada no rosto da vítima. Em depoimento, o autor confirmou que a discussão aconteceu por causa da calçada e da poda de uma árvore. Ele entregou a arma usada no crime e deverá ser encaminhado ao presídio.