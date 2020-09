A vitima Jeferson Oliveira da Silva Júnior (23) caiu do caminhão da empresa Telemont Engenharia. O acidente aconteceu no fim da tarde de ontem (8), no km 325,8 da BR-163, em Rio Brilhante – 163 km da Capital.

Consta do BO, que o condutor do caminhão VW/11.180 tipo cabine dupla (foto acima veículo estacionado) seguia sentido Nova Alvorada do Sul e tinha como passageiros a vítima e outro funcionário, quando a porta abriu e Jeferson caiu.

Pata a polícia os funcionários disseram que a trava interna da cabine estava quebrada e a maçaneta abria a porta com facilidades. Depois dos levantamentos dos peritos no local, o corpo foi levado ao IML de Dourados para exames necroscópicos.

A PRF foi acionada para atender a ocorrência. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil do município.