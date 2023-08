Homem que comunicou falsamente um roubo de veículo foi descoberto pela Polícia Civil

Na manhã do último dia 23, um homem registrou ocorrência policial informando ter sido vítima de um roubo, em que foi subtraída sua motocicleta. Imediatamente, uma equipe de investigação da DEFURV (Delegacia Especializada na Repressão de Roubos e Furtos de Veículos) iniciou diligências com o intuito de elucidar o crime e recuperar o veículo em questão.

Por volta das 14h, o policiais civis localizaram a moto no interior de uma residência abandonada no Bairro Jardim Paulista, a qual estava invadida, tendo dois moradores.

Em conversa com os moradores do local, eles informaram que, em verdade, a vítima chegou ao local com um deles, para fazer programas sexuais e usar drogas.

Relataram que a suposta vítima foi embora bastante alterada e pediu para deixar a motocicleta guardada no local, o que foi feito até a chegada dos policiais. Ao ser intimado para prestar formais esclarecimentos, a suposta vítima do roubo confessou que inventou os fatos constantes do boletim de ocorrência.

Mencionou que encontrou uma travesti na Avenida Costa e Silva e solicitou drogas, tendo ambos se dirigido à residência onde a motocicleta foi encontrada. Relatou que após terem feito uso de cocaína, emprestou sua motocicleta para outro morador comprar mais entorpecentes, porém, até às 8h da manhã, este não tinha retornado.

Diante disso, o homem resolveu comparecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro e registrar ocorrência informando falsamente que tinha sido roubado na Avenida Costa e Silva. Desse modo, a autoridade policial da DEFURV determinou que fosse excluído o fato típico “roubo” e inserido o tipo penal de falsa comunicação de crime. A motocicleta foi apreendida e entregue à mãe da suposta vítima.

Denúncias sobre roubos ou furtos de veículos podem ser feitas pelo número: (67) 99226-0062 (WhatsApp).