CORUMBÁ/MS – O julgamento do réu confesso Edevaldo Costa Leite, 32, está marcado para o dia 21 de Outubro, às 13h30, no Tribunal do Júri do Fórum de Corumbá. Edevaldo assassinou a ex-esposa, a Professora Nádia Sol Neves Rondon, no dia 10 de março de 2019, com 36 facadas, por não aceitar o termino da relação.

O crime aconteceu no dia em que ela completou 38 anos, e estava na Alameda Adelina, bairro Universitário. ´Á época, a população ficou chocada com a brutalidade do crime. Edevaldo vai a júri popular e pode pegar de 12 a 30 anos de prisão.

A data do julgamento foi publicada no dia 16 de setembro, do Diário Oficial da Justiça. Todos os protocolos de prevenção à covid-19 vão ser seguidos durante o júri.