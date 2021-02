MARACAJU/MS – O criminoso confesso Elton Machado Franco foi preso logo após assassinar a ex-esposa Evanir Antunes Rodrigues, 30 anos. Ela dormia no sofá da sala (Foto acima), quando o homem pulou o muro e invadiu a casa, e desferiu várias facadas no pescoço e nas costas da vítima. O crime aconteceu nesta sexta-feira (5), por volta das 10 horas, na Rua Venceslau Benites de Souza, no Bairro Geozone, próximo à igreja Filadélfia, na cidade de Maracaju – 160 quilômetros de Campo Grande.

Após o feminicídio, Helton fugiu para Sidrolândia, onde foi preso por uma equipe da Polícia Civil. A vítima morreu no local. Os dois, conforme apurado, foram casados por dez anos, mas estavam separados havia 5 meses. Evanir era enfermeira e deixa dois filhos.

Ainda não se sabe o que teria motivado o caso, mas o autor foi ouvido pelo delegado, porém não foi divulgado o teor do depoimento.