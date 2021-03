Um homem de 45 anos viveu momentos de tensão nesta madrugada desta terça-feira (9) após entrar em luta corporal com um assaltante. O fato ocorreu em uma escola no Parque Residencial União em Campo Grande/MS. Segundo o B.O a vítima estava na escola quando ouviu um barulho vindo do saguão e ao verificar encontrou o larápio tentando levar seu carro.

O criminoso teria dito que era um conhecido e que era para passar a chave do veículo. Neste momento ambos entraram em luta corporal. O ladrão estava com uma faca de 30 centímetros. A vítima ao tentar se defender acabou ferido nas mãos. O criminoso acabou se evadindo do local e se escondendo nos arredores da escola.

A Polícia Militar foi acionada pela vítima que relatou o fato e a descrição do autor. Que o encontraram próximo a escola. O ladrão foi preso e encaminhado a DEPAC Cepol. A vítima foi encaminhada a UPA para atendimento médico. O caso foi registrado como roubo na forma tentada.