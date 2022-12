Ao chegar em casa, homem (33) é surpreendido com quatro facadas nas costas no domingo (11) em Rio Brilhante. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para Dourados. A equipe médica do hospital acionou a polícia informando que um indivíduo havia dado entrada na unidade com perfurações de faca. Ele relatou que chegou em sua casa, sozinho, e repentinamente sentiu as facadas nas costas. E não consegui identificar o autor. Ele afirmou que não recebeu ameaças ultimamente e nem se desentendeu com ninguém. De acordo com a equipe médica, o estado de saúde dele é considerado grave porque um dos golpes de faca provavelmente atingiu o pulmão. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.