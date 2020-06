DOURADOS-MS (Correspondente) – A Polícia foi acionada por um homem (30) na noite de ontem (21) que se trancou no quarto para não apanhar da mulher. O casal havia passado o dia consumindo bebida alcoólica em uma conveniência. No local os militares presenciaram a esposa esmurrando a porta e gritando para que saísse. Ele disse que para evitar mais agressões da companheira se trancou no cômodo da casa. Ela foi encaminhada a Delegacia para prestar esclarecimentos.