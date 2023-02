Maicol da Rosa, de 44 anos morreu após tentar esfaquear um policial militar no Jardim Noroeste em Campo Grande. Segundo informações policiais ele havia furtado uma residência no bairro levando da vítima uma TV e sacola com pertences. O furto foi comentado em um grupo de WhatsApp feito pelos moradores da Rua Baluarte e a família foi até o endereço para averiguar denúncia. Ao chegar na residência de Maicol recebeu os policiais armado de faca. O criminoso tentou esfaquear os policiais que na justa defesa efetuaram dois tiros. Após ser alvejado foi socorrido ao CRS do Tiradentes; mas não resistiu. A esposa dele foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia.