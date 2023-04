Homem teria sido morto na Avenida das Bandeiras após agredir uma mulher

Lourival de Souza Fernandes executado hoje (28) na Avenida das Bandeiras estava de “saidinha” do semiaberto em Campo Grande. Lourival teria sido morto por bater em uma mulher.

A polícia investiga se a agressão seria o real motivo do crime. Lourival tem passagens por tráfico de drogas, homicídio, violência doméstica, embriaguez ao volante e lesão corporal dolosa. Lourival foi acusado em maio de 2016 de matar Anderson Aparecido Ferreira, no Jardim Colorado. No primeiro julgamento, ele chegou a ser absolvido depois que os jurados entenderam que Lourival tinha agido em legítima defesa.