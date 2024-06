Homem toma facadas da ex-sogra em MS

Homem é esfaqueado pela ex-sogra devido a uma discussão envolvendo a filha da mulher com o ex-companheiro em Anastácio. A confusão começou após a enteada da vítima se recusar a ir embora com o pai e a avó da casa do casal.

Os dois homens entraram em luta corporal, nesse momento a avó desferiu um golpe de no braço esquerdo do padrasto. A autora fugiu com a neta e o filho. Ele procurou atendimento médico no Hospital de Anastácio e devido a gravidade foi transferido para atendimento com especialista de cirurgia, na Unidade Hospitalar de Aquidauana. O mesmo se encontrava evadido do sistema penal.