Homenageado nesta terça-feira (20) com a Medalha “Destaques da Década de Reconhecimento – Juvêncio César da Fonseca”, o governador Reinaldo Azambuja agradeceu aos vereadores pela honraria e destacou o legado deixado durante seus oito anos à frente do Governo do Estado. Segundo ele, o reconhecimento da Câmara de Vereadores é importante, principalmente neste final de ciclo.

CLIQUE AQUI para ver a Galeria de Fotos

“Parabenizo a Câmara por essa Medalha, mas principalmente por homenagear uma pessoa tão querida, que é nosso querido ex-prefeito Juvêncio. Todos conhecemos sua história, sua luta como vereador, foi presidente dessa Câmara, prefeito por duas vezes, senador da República. Receber uma homenagem de reconhecimento em nome do Juvêncio é uma honra. Agradeço aos vereadores por homenagear as pessoas que contribuíram para a Capital e por Mato Grosso do Sul em todas as áreas”, disse.

A medalha foi entregue durante ato no Plenário Edroim Reverdito, na sede da Casa de Leis. Esposa de Juvêncio, Sueli Brandão da Fonseca também compareceu ao evento e recebeu a Medalha dos vereadores.

Conforme o Decreto Legislativo n. 2.887/22, que concede a honraria, Azambuja é “uma personalidade política sul-mato-grossense, prestando relevantes serviços à nossa capital, bem como ao Estado de Mato Grosso do Sul”. A medalha é outorgada a autoridades, personalidades, políticos, instituições ou entidades, gestores, campanhas, programas ou movimentos de cunho econômico, cultural e ou social, civis ou militares, que tenham se destacado em sua contribuição para o desenvolvimento de Campo Grande.

“É muito importante esse reconhecimento, principalmente eu que estou finalizando um ciclo. Talvez em um dos momentos mais difíceis para os gestores públicos do Brasil. Convivemos com a maior crise econômica da história do país. Quando saíamos da crise econômica, vivemos uma crise sanitária. A pandemia, que mudou o mundo e a forma de se trabalhar políticas públicas”, continuou Reinaldo.

“O grande legado desse ciclo de oito anos foi ter enfrentado essas dificuldades, fazer transformações, mudanças conceituais, criar programas efetivamente duradouros e importante nas áreas que são vitais para o crescimento social. Mato Grosso do Sul era um pequeno estado, o último do Centro-Oeste em crescimento, e em oito anos nos tornamos o estado que mais cresce no Brasil, que mais investe per capta de todos os estados brasileiros. Vamos finalizar um ciclo e cumprimos nossas obrigações”, finalizou.

Em sua fala, o vereador Prof. Juari reforçou que o governador teve um olhar por todos os 79 municípios sul-mato-grossenses. “O senhor cuidou dos 79 municípios. Em Campo Grande, por onde a gente passa, a gente vê a marca da sua administração. Para a Câmara de Campo Grande, é um orgulho enorme poder homenageá-lo com a Medalha de Destaque da Década, reconhecendo tudo que o senhor fez e continuará fazendo pelo estado de Mato Grosso do Sul, principalmente por nossa cidade”, disse.