A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) homenageou na noite do dia (15) diversos profissionais da Segurança Pública e personalidades que atuam ou atuaram em prol da proteção e do desenvolvimento do Estado. O evento, proposto pelo deputado Coronel David (PL), entregou a Medalha de Honra ao Mérito Coronel PM Adib Massad, deixando os homenageados emocionados com a indicação feita pelo parlamentar.

Em nome dos homenageados, o delegado e superintendente da Superintendência de Segurança Pública e Políticas Penitenciárias, André Matsushita Gonçalves, discursou. “Todo mundo que está aqui já atuou na rua. Nosso lema é servir e proteger. Temos isso como missão de verdade. Quem mais arrisca a vida todo o dia? Nós, policiais, bombeiros e guardas municipais. Nossa própria família, às vezes, não entende nossa profissão. É uma grande honra estar aqui. Os números mostram que somos um dos estados mais seguros para se viver. E não se consegue isso do dia para noite. É preciso investimento, infraestrutura e contar com um efetivo com vontade de trabalhar e galhardia como fazemos”, parabenizou.

Outros homenageados também agradeceram a honraria do deputado Coronel David:

-Capitão QOPM Esteban Palácios Rodrigues

“Uma surpresa e honra receber essa homenagem do Deputado Coronel David”.

-2°Sargento da PM Lindomar Domingos da Silva

“Receber esta honraria significa reconhecimento pelas atividades prestadas na carreira militar, sou muito grato ao Coronel David por esta homenagem”.

-Cabo PM Eduardo Ferreira do Santos

“Sinto me honrado e muito feliz, pois fui reconhecido e valorizado pelo deputado Coronel David”.

-Cabo PM Larissa Melgarejo Zapata

“Essa Medalha é motivo de muito orgulho aos profissionais que trabalham na segurança pública e defendem a nossa sociedade”.

– 1º sargento PM Eloir Arruda Neto

“Para mim que tive a honra de conhecer o Coronel David, ser indicado por ele para esta homenagem me deixa muito grato”.

-1º Sargento da PM Fabrício de Carvalho Moura

“Uma honra receber uma medalha que leva o nome do maior ícone da polícia militar, o Coronel Adib e outra satisfação foi ser indicado pelo deputado Coronel David”.

-Coronel PM Franco Alan da Silva Amorin

“Muito significativa esta homenagem que materializa todo desempenho em forma de reconhecimento“.

-3° Sargento PM Rafael Jordan da Silva Boaventura Antunes

“Se sentir reconhecido é uma coisa única e só tenho gratidão por esta honraria”.

-2° Tenente PM Luiz Carlos Pereira Vieira

“O que move um profissional é o seu reconhecimento e sinto me honrado pela homenagem”.

-2°Sargento PM Lindomar Domingos da Silva

“Receber esta medalha representa ser reconhecido pelo serviço prestado à sociedade, me sinto gratificado”.

-2°Sargento PM Jocynelia Costa

“Receber essa honraria por indicação do Coronel David é uma honra, ainda mais uma medalha que leva o nome de um ícone da Segurança Pública do nosso Estado”.

-Comandante Geral do Corpo de Bombeiros MS Hugo Djan Leite

“Parabenizo o trabalho do deputado Coronel David, que é um político e homem da segurança que não esquece de valorizar os homens e mulheres que protegem a nossa sociedade”.

-Subtenente PM Ademilson da Costa Rodrigues

“Me sinto muito feliz e orgulhoso por esse reconhecimento e agradeço a lembrança do Coronel David”.

-Cabo PM Adilson Alves da Silva

“Os profissionais da segurança pública agradecem o reconhecimento por essa gloriosa medalha”.

-Tenente Coronel Cleide Maria da Silva

“A criação dessa medalha significa muito para os profissionais da segurança pública”.

-Tenente Coronel Maurício Pavão Flores

“É uma grande homenagem ao Coronel Adib Massad e também aos homens e mulheres que atuam na segurança pública em MS”.

Gloriosa Medalha Coronel Adib Massad

A honraria foi criada por meio de proposição do mesmo parlamentar, instituída pela Resolução 031/2017 e leva o nome do policial respeitado em todo o Mato Grosso do Sul. Conhecido por sua atuação na fronteira, o coronel Adib Massad nasceu em Cáceres (MT) no dia 22 de abril de 1929. Ele iniciou a carreira policial em 1953, quando ingressou na Polícia Militar de Mato Grosso, após ter feito o curso preparatório em São Paulo. Três anos depois, tornou-se delegado em Cáceres. Também foi delegado em Poxoréu, Rondonópolis e Dom Aquino, todos em Mato Grosso. Já em Mato Grosso do Sul, atuou em Corumbá, Paranaíba, Jardim e Porto Murtinho.

Na região de fronteira de Mato Grosso do Sul, Adib esteve no comando do antigo Grupo de Operações de Fronteira (GOF), hoje Departamento de Operações de Fronteira (DOF), em Dourados, na década de 1990. Com a patente de coronel ganhou notoriedade nacional ao comandar o Grupo de Operações Especiais (GOE), pelo combate ao crime organizado. Coronel Adib faleceu no dia 3 de março, aos 91 anos.

Reconhecimento

Em nome do Parlamento, o proponente deputado Coronel David, agradeceu a presença de todos e ressaltou que é uma justa homenagem. “Minha eterna gratidão. Se consegui atravessar meus mais de 30 anos de serviço militar, foi por estar pautado em valores de meus pais, mas sempre com grandes exemplos, como o do coronel Adib. Sua retidão, honestidade e pleno empenho na atividade contra o crime organizado são lembrados. No começo da minha carreira, com a inexperiência de quem inicia na profissão, tive situações no combate ao crime em que fui ameaçado de morte. Tempos depois fiquei sabendo que foi o coronel Adib quem evitou um atentado contra mim. Então, se aqui estou, foi graças a ele”, ressaltou o deputado emocionado.