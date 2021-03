CAMPO GRANDE/MS – Depois de 4 dias de Operação, policiais da DEH (Delegacia Especializada de Homicídios) prenderam cinco homens que teriam matado Frank Lima Alvisso (49) no dia 3 março, no Jardim Los Angeles, região Sul da Capital.

Dos cinco presos, três são membros da facção criminosa PCC. Buscas em dois endereços no bairro Los Angeles foram feitas nesta terça (23) e encontraram os possiveis autores da execução. Conforme investigações da Polícia, a execução de Frank com tiro na nuca, aconteceu devido a uma dívida de cerca de R$ 70,00 que havia contraído no bar de um homem conhecido como Jobis. Este teria acionado os integrantes do PCC para assassinar a vitima.

Os presos têm passagens por tráfico de drogas, roubo majorado, associação criminosa, incêndio, maus-tratos, violência doméstica, receptação, homicídio na forma tentada, sendo que um estava foragido e o outro em liberdade condicional.