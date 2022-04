Homens de 49 e 71 anos morreram, nessa terça-feira (5), no assentamento Conquista, região rural de Campo Grande, após o fogo em uma roça sair do controle.

De acordo com a ocorrência, as vítimas moravam a cerca de cinco quilômetros do asfalto, quando avisaram as esposas que iriam colocar fogo na roça.

Entretanto, as chamas começaram a sair do controle e ambos sumiram em meio ao incêndio. A esposa, preocupada, pediu ajuda para um vizinho, que passou a procurar as vítimas.

Os homens foram encontrados caídos ao solo, já sem vida. A perícia técnica esteve no local para investigar a causa da morte.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na 2ª Delegacia de Polícia.