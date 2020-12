ELDORADO-MS (Correspondente) – A PM prendeu no domingo (6) dois ocupantes de 22 e 36 anos de um veículo Renault/Sandero, com placas de Belo Horizonte/MG ambos moradores de São Paulo/SP que praticavam fraudes com cartão de crédito. O carro foi abordado e os dois suspeitos ao serem indagados entraram em contradição e informaram que estavam passeando pelo Estado de MS. Mas acabaram confessando que vinham praticando golpes com cartões de crédito e que teriam várias máquinas de cartão dentro do quarto do hotel onde estavam hospedados.

Dessa forma, a guarnição deslocou até o referido hotel e, em companhia da recepcionista do local, encontrou 15 aparelhos para efetuar transações de cartão de crédito, no quarto utilizado pelos homens.

Diante dos fatos, os dois homens foram presos e os aparelhos foram apreendidos pela guarnição policial militar.