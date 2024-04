Homicida é preso em Rio Verde

A Polícia prendeu um homicida em Rio Verde. O autor no dia 6/04 matou a tiros Carlos Alessandro Pereira do Nascimento (26). Diante disso, o Delegado responsável pelo caso, Edson Leandro Caetano dos Santos, representou ao judiciário pela busca e prisão do autor.

O Ministério Público deferiu e as medidas foram cumpridas. O veículo usado no crime e o celular do indivíduo foram apreendidos. No entanto, a arma de fogo utilizada, ele disse que jogou no rio. Com apoio do Corpo de Bombeiros foram feitas buscas no rio, não sendo localizada. O autor responderá por homicídio qualificado. Ele se encontra preso e a disposição da justiça.