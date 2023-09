Hospedagem de Lula e Janja na Índia custará R$ 2 milhões

A hospedagem de luxo do presidente Lula e da primeira-dama Janja, no opulento Taj Palace em Nova Déli, custou quase 2 milhões de reais à população brasileira, contribuintes desse montante. A comitiva que acompanha o casal na jornada internacional tem seus nomes ainda não divulgados.

Essa soma expressiva não se limita apenas às acomodações, pois o governo federal desembolsou adicionalmente cerca de R$ 330 mil para alugar salas de apoio no mesmo hotel. Esses espaços servem para um amplo espectro de funções, tipicamente usados para coletivas de imprensa, reuniões confidenciais entre autoridades e como um espaço de trabalho para aqueles que acompanham o presidente em sua viagem. Até o momento, os detalhes sobre os gastos com intérpretes, segurança e veículos não foram divulgados.

O casal presidencial pousará em Nova Déli, capital da Índia, nesta sexta-feira, 8, ao meio dia e quinze no horário de Brasília, onde tem programado participar da 18ª Cúpula do G20. O evento, que tem sua conclusão no domingo, passará sua presidência para o Brasil no final do encontro. O Brasil manterá a presidência do bloco por um ano, de dezembro de 2023 até novembro de 2024. A dupla planeja regressar ao Brasil na segunda-feira.

Especula-se que Lula bate recordes no número de viagens ao exterior em comparação com seus antecessores. Só nos oito primeiros meses de seu terceiro governo, o presidente já visitou impressionantes 19 países. De acordo com o último levantamento do site Poder360, a conta dos passeios internacionais de Lula alcançou o montante aproximado de R$25 milhões. Esta cifra, contudo, não contabiliza os translados realizados pela Força Aérea Brasileira. Portanto, pode-se esperar que o valor final seja, na realidade, consideravelmente maior.

A acomodação exuberante e os custos associados à viagem indicam um gasto substancial do contribuinte, levantando questões sobre o uso dos recursos públicos pelo governo. Enquanto mais detalhes dos gastos da viagem ainda são esperados, a população brasileira permanece ansiosa por respostas e esclarecimentos sobre os valores despendidos.