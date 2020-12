À partir da próxima semana, o Hospital Cassems Campo Grande funciona com um novo fluxo de atendimento, em decorrência da pandemia da Covid-19. Nos próximos 30 dias, as cirurgias gerais de urgência e emergência serão encaminhadas para o hospital El Kadri. Desta forma, os Centros Cirúrgicos da unidade hospitalar da Caixa dos Servidores estarão voltados, especificamente, para o atendimento de pacientes com Covid-19.

Fluxo temporário de atendimento:

– Pacientes com suspeita de Covid e sintomas como febre, dor no corpo e dificuldade respiratória: Hospital Cassems Campo Grande

– Pacientes com sintomas abdominais, como vômitos, dor abdominal progressiva , quadro compatível ou confirmado de necessidade operatória: Hospital El Kadri

– Emergências em Neurologia e Cardiologia: Hospital Cassems Campo Grande