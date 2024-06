Hospital Cassems Campo Grande inicia serviço de cirurgia cardíaca pediátrica com presença de Marcelo Jatene

Referência nacional e internacional em cirurgia cardíaca pediátrica, especialista aborda panorama da área no Brasil

O médico referência nacional e internacional quando o assunto é cirurgia cardíaca pediátrica no Brasil, Marcelo Biscegli Jatene, esteve na última quarta-feira (29), em Campo Grande (MS), a convite da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems).

Pela manhã, o cirurgião cardiovascular participou da primeira cirurgia cardíaca pediátrica realizada no Hospital Cassems de Campo Grande e, à tarde, conduziu um debate com o tema “Panorama da cirurgia cardíaca pediátrica no Brasil”.

Para o renomado cirurgião, Marcelo Jatene, a iniciativa de oferecer uma nova especialidade tem que ser louvada por vários motivos. Dentre eles, atender a necessidade, cada vez maior, de crianças que precisam ser operadas do coração.

“O sistema público dá conta de atender a demanda, dentro do seu limite, e acho que outras iniciativas como essa da Cassems precisam ser valorizadas, no sentido de procurar oferecer esse atendimento. É uma iniciativa extremamente positiva para a especialidade dentro da complexidade, mas que está sendo levada com muita tranquilidade e, eu acho que para a própria Cassems, porque isso traz a ela um crivo a mais de especialização”, pontua.

Sobre o cenário da cirurgia cardíaca pediátrica no Brasil, Jatene menciona que o diálogo é uma iniciativa importante para entender o panorama e encontrar alternativas para ampliar o acesso ao atendimento.

“Apresentar o cenário da cirurgia cardíaca pediátrica brasileiro, debater sobre o que pode melhorar e traçar um panorama geral de como as coisas estão, se encaixa no momento em que estamos. Em que estamos buscando alternativas para oferecer cada vez mais esse cuidado em diferentes regiões do país. Eu acho que um serviço desse traz muita qualidade adicional ao hospital, faz você procurar elevar seu nível de excelência como um todo, e isso só vai agregar”.

Segundo o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a presença de Jatene e a inauguração do novo serviço de cirurgia cardiovascular pediátrica é de grande vitória para a Cassems, para o Hospital Cassems Campo Grande e para a saúde de Mato Grosso do Sul.

“Estou muito feliz, é um momento importante cuidar das nossas crianças que precisam de cirurgias cardíacas. Realmente é um dia grandioso para todos nós da Cassems, ainda mais com a presença do professor Marcelo Jatene, que foi o professor e orientador do Guilherme Viotto, responsável técnico pelo serviço, eu tenho certeza de que teremos aqui um centro de excelência em cirurgia cardiovascular infantil”, ressalta Ayache.

Guilherme Viotto e Camila Lino Martins são os cirurgiões cardíacos e responsáveis técnicos pelo novo serviço de cirurgia cardíaca pediátrica do Hospital Cassems de Campo Grande. Guilherme já integrou a equipe de Jatene, aponta os benefícios do novo serviço oferecido pela unidade hospitalar da Caixa dos Servidores.

“Hoje, o Mato Grosso do Sul é um estado que necessita de atendimento especializado a cardiopatia congênita, então o Hospital Cassems de Campo Grande se tornando um centro de referência para o atendimento dessas crianças nos deixa numa felicidade muito grande. É uma alegria poder estruturar aqui em Mato Grosso do Sul um serviço de qualidade, de excelência, um atendimento ímpar que até então não havia em Mato Grosso do Sul”.

Conscientização

O diálogo antecipa o Dia Nacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita, celebrado em 12 de junho, criado para celebrar histórias de crianças, e seus familiares, que lutam diariamente pela vida. A cardiopatia congênita está entre as malformações que mais matam na infância e a terceira causa de óbitos de crianças recém-nascidas.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, a cada mil bebês, 10 nascem com algum tipo de cardiopatia congênita e aproximadamente 40% vão necessitar de cirurgia ainda no primeiro ano, o que representa 12 mil pacientes.

No Brasil, segundo o estudo “Diagnóstico Situacional dos Serviços de Cirurgia Cardíaca Pediátrica, habilitados no Sistema Único de Saúde no território nacional”, desenvolvido em 2018, 67 hospitais, distribuídos em 21 estados brasileiros, estão habilitados em serviço de cirurgia cardíaca pediátrica.

Sendo que 51% deles se concentram em São Paulo, que possui o maior número de hospitais habilitados (12), Bahia e Minas Gerais, cada um com 8 hospitais, e o estado do Paraná, que possui 6 hospitais habilitados a realizar o procedimento de alta complexidade. Com a chegada do novo serviço da Cassems, Mato Grosso do Sul passa a contar com 2 unidades hospitalares habilitadas em cirurgia cardíaca pediátrica.

Marcelo Biscegli Jatene

Marcelo Jatene é professor livre docente na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), diretor da Unidade de Cirurgia Cardíaca Pediátrica e orientador do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor/HCFMUSP) e responsável pelo setor da Cirurgia Cardiopediátrica do Hospital do Coração (HCor) em São Paulo. É membro, e presidiu, a World Society for Pediatric and Congenital Heart Surgery no biênio 2018-2020. Graduado em Medicina pela Universidade Federal de São Paulo (1984), recebeu o título de Doutor em Ciências (Cirurgia Torácica e Cardiovascular) pela Universidade de São Paulo (1997).