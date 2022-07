Com o objetivo de oferecer mais conforto, acolhimento e segurança para os beneficiários, o Hospital Cassems Campo Grande ampliou a sua capacidade de atendimento com 25 leitos de internação clínica. O aumento ocorreu devido à procura dos beneficiários pela unidade hospitalar, bem como o serviço de Oncologia, Rede Amo, implantado nos últimos meses. A oferta é de 18 leitos direcionados para pacientes em tratamento contra o câncer e 7 leitos em Unidade de Cuidados Intermediários (UCI).

De acordo com o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a ampliação é importante para fortalecer o serviço próprio de Oncologia da Caixa dos Servidores. “Nosso objetivo é criar estruturas altamente qualificadas, que se tornam referência em nosso estado. Temos, hoje, a maior rede hospitalar do Mato Grosso do Sul e isso se traduz na criação da Rede Amo, um serviço de oncologia multidisciplinar, que oferece o melhor atendimento aos nossos pacientes oncológicos”.

Para o diretor Administrativo do Hospital Cassems Campo Grande, Alessandro Depieri, o contínuo desenvolvimento da unidade hospitalar é importante para aprimorar o atendimento. “A disponibilidade de leitos para um paciente é fundamental e faz a diferença para quem necessita de atendimento médico hospitalar. Assim, temos mais recursos para desenvolver medidas assistenciais que propiciem o reestabelecimento da saúde dos nossos pacientes”.

REDE AMO

Desde a sua fundação, a Cassems tem o objetivo de oferecer o melhor e mais humanizado atendimento aos beneficiários. A “Rede Amo Cassems” é mais um passo do plano de saúde em direção à qualidade de atendimento. Os pacientes oncológicos da Caixa dos Servidores contam com atendimento especializado com profissionais da área altamente capacitados, equipe multidisciplinar e tecnologia de ponta para diagnóstico, tratamento e prevenção de todos os tipos de câncer.