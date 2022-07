Na prática da medicina de ponta, com o melhor cuidado, o Hospital Cassems Campo Grande recebe autorização do Ministério da Saúde para realizar transplante de medula óssea. O hospital, que já realiza transplante cardíaco, estruturou a nova modalidade de transplante, o que inclui o funcionamento de um banco de sangue na unidade, que suprirá a necessidade de componentes sanguíneos de toda a rede Cassems.

Além do banco de sangue, a unidade adequa o laboratório de análises clínicas e outras alas para a complexidade do novo serviço. A equipe médica do hospital, que já debatia ampliação do serviço de transplante há meses, já trabalha também na estruturação da equipe, para uma atenção multidisciplinar e humanizada aos pacientes.

Conforme explica a hematologista e responsável pelo processo de estruturação do serviço, Soraia Romanini, o transplante de medula óssea é um procedimento de suma importância para o tratamento de muitas doenças.

“Iremos realizar o transplante autólogo, em que o paciente doa para ele mesmo. Com isso, teremos o controle e até mesmo a cura de algumas doenças que já não podem mais ser tratadas com quimioterapia. Então, o procedimento traz esperança para o pacientes com linfomas, por exemplo. Hoje, no estado, um indivíduo que precisa ser transplantado deve deslocar para uma outra cidade, e agora temos essa possibilidade de realizar em um local mais próximo”. .

Para a diretora técnica do hospital, Priscilla Alexandrino, a autorização para realização de transplantes de medula óssea contribui diretamente para o desenvolvimento da instituição. “Nos consolidamos, cada vez mais, como um hospital de referência em alta complexidade no estado de Mato Grosso do Sul. Já realizamos o transplante cardíaco e, agora, temos esse novo desafio. O Hospital Cassems Campo Grande se destaca pelo ensino e pesquisa, e buscamos ser essa referência para todo o Brasil”.

De acordo com o conselheiro de Administração da Cassems, Roberto Magno Botareli Cesar, essa é mais uma conquista para os servidores públicos de Mato Grosso do Sul. “Através da Caixa dos Servidores, conseguimos autorização para transplante de medula óssea, um procedimento que não temos em nosso estado e seremos pioneiros. Isso vai fazer com que nossos beneficiários, que são os donos do plano de saúde, e pacientes em geral, no caso da necessidade de um transplante, evitem maiores desgastes”.

Segundo o diretor clínico do hospital, Marcos Bonilha, a ampliação do serviço de transplante, agora com a modalidade de medula óssea, coloca o plano de saúde mais uma vez na vanguarda. “Esse serviço não é oferecido no nosso estado e este novo desafio representa um avanço importantíssimo para os pacientes que hoje precisam se deslocar até outros estados para a realização. Isso significa mais conforto e mais qualidade no atendimento a quem precisa”.

O vice-presidente da Cassems, Ademir Cerri, pontua que a Caixa dos Servidores busca oferecer os melhores serviços do estado, com a implantação e desenvolvimento de diferentes procedimentos. “O plano de saúde está se especializando em oferecer o melhor serviço desta região, com projetos de verticalização para a saúde”.

Segundo o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, o novo projeto representa uma importante contribuição para a estrutura de saúde de Mato Grosso do Sul. “Diante de tantos desafios na saúde, buscamos sempre avançar. O nosso hospital reafirma, com a implantação do transplante de medula óssea, a sua vocação como referência no atendimento hospitalar de alta complexidade.

REDE AMO CASSEMS

Para atender aos beneficiários em tratamento oncológico, a Cassems criou a “Rede Amo”, uma ampla linha de cuidado que oferece um atendimento humanizado e multidisciplinar. Após um concorrido processo em 2020, o plano de saúde teve o credenciamento para realização de transplante de medula óssea, serviço que beneficiará diretamente os servidores do estado e seus familiares, com um grupo especializado de hematologistas e oncologistas na rede própria. O centro de transplante representa um pioneirismo na região Centro-Oeste.