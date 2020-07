Nesta terça-feira (14), os servidores do estado de Nova Andradina, município localizado há 296 kilômetros de Campo Grande, têm muito o que comemorar. O Hospital Cassems Nova Andradina completa 14 anos levando a interiorização dos serviços da Caixa dos Servidores. Antes, os beneficiários precisavam se deslocar até as unidades de Campo Grande e Dourados.

O Hospital Cassems Nova Andradina possui 35 leitos, 4 salas de cirurgia e uma sala de recuperação pós anestésica. Além disso, a unidade comporta um pronto socorro moderno, com estrutura para atender pacientes graves e unidade de terapia semi-intensiva adulto.

Na unidade, os beneficiários encontram serviços nas áreas de Ortopedia, Proctologista, Vascular, Cirurgia Geral e por vídeo, Laparoscopia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Cirurgia Plástica, Urologia, Geriatria, Dermatologia, Clínica Médica, Reumatologia, Oncologia Clínica, Psiquiatria, Otorrinolaringologia, Acupuntura, Cardiologia, Nefrologia e Nutrição.

Ainda, o hospital conta ainda com tomografia computadorizada, ultrassom, RX digital, teste de esforço, ecocardiograma, eletroencefalograma, eletrocardiograma, laboratório de análises clínicas, serviço de quimioterapia e fisioterapia.

No ano passado, a unidade de Nova Andradina da Cassems inaugurou quatro leitos na unidade de terapia semi-intensiva para adultos, com a instauração, também, de cirurgia buco maxilo, ambulatório de cirurgia cardíaca e implantação de marcapasso, novo tomógrafo e aumento da equipe de anestesiologia. Para o período pós-pandemia, há planos para a implantação de um serviço de hemodiálise, que fará da unidade hospitalar da Caixa dos Servidores uma referência para as cidades do Vale Ivinhema.