Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA) firmará convênio para doações por meio da conta de água

Será realizada na próxima terça-feira (13/08/24), às 9h, no Auditório do HCAA-Rua Marechal Rondon 1053, com as presenças da Presidente da Fundação Carmem Prudente de MS-HCAA, Sueli Lopes Telles, e do Diretor-Presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, a cerimônia de assinatura do termo que oficializará a parceria entre o hospital e a empresa concessionária de água e esgoto de Campo Grande – MS.

A campanha #ContaComigoHAA tem como objetivo angariar contribuições mensais em prol dos pacientes com câncer por meio das faturas de água/esgoto. Após o lançamento, os titulares das contas de água de Campo Grande – MS que se solidarizarem poderão fidelizar doações mensais a partir de R$ 20, por meio de uma autorização de débito na própria fatura, a ser formalizada através de uma ligação para o telefone 0800 600 6313. Neste número do hospital, será possível tirar todas as dúvidas sobre o protocolo da doação, que é totalmente seguro.

A Central de Captações de Recursos do HCAA (CCR-HCAA) também fará ligações para a população buscando os solidários à causa. Desta forma, quando as captadoras ligarem, esperamos ouvir o sim #ContaComigoHCAA! Informações sobre as formas de doações ao HCAA podem ser conferidas no nosso site: https://hcaa.org.br/faca-sua-doacao/ na aba Faça sua Doação. Todo valor arrecadado será revertido para o HCAA.

Instituição filantrópica, o HCAA conta com o apoio de todos para prosseguir na missão de prover tratamento de alta qualidade, humanizado e célere aos pacientes. Maior unidade hospitalar oncológica do Mato Grosso do Sul, o HCAA realiza em média 17 mil atendimentos por mês, com 99% dos pacientes oriundos do SUS, usuários atendidos gratuitamente, abrangendo os tratamentos de 72% de todos os pacientes SUS com câncer do Estado.

Pacientes estrelam campanha #ContaComigoHCAA

Em tratamento contra um câncer de mama no HCAA, a professora Amanda Horta, de 41 anos e o Técnico em TI, João Paulo A. de Araújo, de 27 anos, que luta contra câncer retroperitoneal, são símbolos da campanha beneficente e ilustrarão todas as peças publicitárias e divulgações da #ContaComigoHCAA. Eles estarão presentes na cerimônia de lançamento, contado suas histórias.

Serviço

Mais informações de como ser um doador por meio de débito automático na conta de água, podem ser adquiridas pelo telefone 0800 600 6313.