O Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, localizado em Ponta Porã (MS), é uma das instituições selecionadas pelo Projeto “Saúde em nossas mãos: Melhorando a Saúde do Paciente em Larga escala no Brasil”, realizado pelo Ministério da Saúde. O hospital se reúne a outros 204 hospitais do País – mais três hospitais gerenciados pelo Instituto Acqua em outros estados, além da unidade de Ponta Porã, também estão contemplados.

A meta é reduzir a infecção hospitalar em 30%, evitando infecções e desperdícios no Sistema Único de Saúde (SUS). Serão elaborados planos e ações pelos profissionais que atuam nas Unidades de Terapia Intensiva por meio de equipes multidisciplinares, que atuarão no planejamento e implementação das ações desenvolvidas em prol dos pacientes.

Nos próximos 24 meses, as equipes receberão suporte virtual para que possam trabalhar em rede, de forma integrada, ouvir, inovar e trocar experiências com seus pares. Eles receberão todo suporte técnico, educativo e metodológico para aprimorar suas práticas de segurança pelos hospitais do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS).

O diretor-geral do Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, Demétrius do Lago Pareja, disse que a notícia é outra grande conquista para a unidade. “Recebemos a notícia de que fomos selecionados para participar deste importante projeto que visa combater a infecção hospitalar nas unidades da UTI. Isso é fruto de muito trabalho e nossas equipes darão o seu melhor para aprender, ensinar e, principalmente, cuidar de nossos pacientes”, destacou.

O projeto é financiado com recursos oriundos da isenção de impostos de entidades filantrópicas e permite a transferência, desenvolvimento e incorporação de conhecimentos e práticas aos procedimentos do SUS via projetos de apoio e na prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares.

Samir Siviero, diretor-presidente do Instituto Acqua, aproveita para agradecer aos profissionais e enfatizar a experiência em gestão que a instituição aplica. “Parabenizo os profissionais do Hospital Regional de Ponta Porã, que reúnem conhecimento, compromisso e trabalho, valorizando os pacientes da melhor forma possível. Para o Acqua é um momento de satisfação, pois dentro desse projeto do Ministério da Saúde tivemos unidades contempladas no Mato Grosso do Sul, Maranhão e Espírito Santo. Um alcance que só é possível com o empenho de nossos colaboradores”, pontua o gestor.

Histórico referência – Vale ressaltar que o Hospital Regional Dr. José de Simone Netto obteve o 3° lugar na Maratona Todos Seguros, promovida pelo hospital de excelência Moinhos de Vento, em parceria com o Ministério da Saúde, em outubro de 2020. Durante o mês de setembro a unidade desenvolveu atividades de conscientização para profissionais de saúde e pacientes com peças teatrais, paródias e gincanas junto a outros 52 hospitais SUS do Brasil. O hospital Regional se destacou na maratona e obteve 17.405 pontos no ranking nacional.