Hospital Regional terá polo presencial para realizar Censo Previdenciário de servidores

Após tratativas com a SAD (Secretaria de Estado de Administração) e a Gestão do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), ficou acordado que no período de 9 a 12 de maio em curso, a Ageprev (Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul) disponibilizará um Polo de Atendimento Presencial naquela unidade para realizar o Censo Previdenciário.

Por reivindicação do Sintss (Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social no Mato Grosso do Sul) esse polo presencial atenderá, preferencialmente, os servidores ativos que desenvolvem seus trabalhos naquele hospital, de forma a facilitar que realizem seus recenseamentos no próprio local.

Com o intuito de viabilizar a implantação do polo, a coordenadora de Gestão do Trabalho, Elisandra Kunzler, disponibilizou a estrutura necessária à sua instalação, bem como ficou responsável por fazer a divulgação, de modo a atender todos os segurados que que trabalham no HRMS e, porventura, ainda não realizaram suas respectivas atualizações cadastrais, conforme informou o diretor de Gestão da Informação da Ageprev, João Ricardo Dias de Oliveira.