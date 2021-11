O Hotel vizinho ao prédio em chamas da tapeçaria e da loja de tecidos no Bairro Amambaí, região central de Campo Grande precisou ser evacuado. De acordo com o proprietário do hotel, Alexandre Rocha, funcionário conseguiu ver as fumaças pelas câmeras de segurança do hotel e evacuou o prédio. Todos os hóspedes foram retirados em segurança. Um hóspede teria saído do hotel e deixado o carro na garagem, sem as chaves. A princípio o veículo não foi danificado. De acordo com o dono da hospedaria 30 pessoas estavam hospedada. E são pessoas que vêm para Campo Grande para tratamento médico e que se hospedam no local, ou seja, já debilitadas.

Estão no local Três viaturas de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros. Além de unidades de resgate e um caminhão-pipa. As chamas tomaram conta da loja e amigos relataram que um jovem de 21 anos estaria dentro do estabelecimento, mas ainda não foi localizado. Bombeiros controlam as chamas e há muita fumaça no local, por conta do material inflamável que havia na loja. Um militar chegou a anotar na própria mão um “mapa” do local, para tentar localizar o rapaz que estaria no estabelecimento segundo amigo da vítima.