Se você sempre teve a curiosidade de como seria acordar dentro de um palácio e se sentir como um rei, saiba que agora pode se hospedar dentro do icônico palácio de Versailles, palco de inúmeras passagens da história da França. E o melhor de tudo, servido como um nobre.

No último dia 1º, foi inaugurado o hotel Airelles Château de Versailles – Le Grand Contrôle, que fica nas dependências do palácio de Versailles, localizado no arredores de Paris. Com apenas 14 quartos, as diárias para ser tratado como um rei custam a partir de €1.700 euros (R$ 10.483) e incluem mordomo à disposição e passeios privativos pelo palácio e seus jardins.

Segundo a propaganda do hotel, a intenção é fazer o hóspede vivenciar o luxo da corte de Luís XIV, o “Rei Sol”. A história do palácio se entrelaça à história da França em diversos momentos da história e é considerado um dos passeios turísticos mais visitados do país. Do reinado de Luís XV ao de Luís XVI, o prédio além de abrigar reis e rainhas, como Maria Antonieta, funcionou como Ministério das Finanças em1857, e ficou sob a responsabilidade do Exército até ser desativado em 2004.

Em 2016, o grupo Airelles, que administra hotéis de luxo na Europa, firmou um contrato para comandar o Le Grand Contrôle e começou a trabalhar na restauração do prédio. Encabeçada pelo arquiteto e designer de interiores Christophe Tollemer em parceria com Emmanuelle Vidal-Delagneau, especialista em arte francesa eles idealizaram o hotel, que conta com apenas 14 quartos, que receberam o nome de personalidades que tiveram alguma relação com edifício como Jacques Necker, figura importante da Revolução Francesa.

O restaurante do hotel é comandado por Alain Ducasse, um dos únicos dois chefs do mundo a ter 21 estrelas Michelin no currículo. Segundo o grupo Airelles, o jantar é um evento teatral, que lembra os banquetes reais, com a equipe vestida em trajes de época. Às 20h30, um sino toca para anunciar a refeição, composta por cinco pratos, com uma seleção de sopas, entradas, saladas, assados, sobremesas e frutas.

Além de passeios nos intermináveis jardins que cercam o palácio, repletos de estátuas, fontes e lagos criados pelo paisagista André Nôtre em uma longa parceria com o rei Luís XIV, a hospedagem dá acesso ao Trianon e o Petit Trianon, anexo esse construído para privacidade da Rainha Maria Antonieta. Por falar nela, o hotel oferece nas dependências do palácio de Versailles um SPA com uma piscina de 15 m de comprimento, sob o comando da marca suíça de cosméticos Valmont, que oferece aos hóspedes rituais de belezas inspirados da rainha Maria Antonieta (1755-1793).