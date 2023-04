Hulk e Ronaldinho Gaúcho vão gravar comercial na Arena MRV

A Arena MRV receberá dois dos grandes ídolos da história do Atlético-MG nesta sexta-feira (28).

Hulk, protagonista do título brasileiro de 2021, e Ronaldinho Gaúcho, astro da conquista da Copa Libertadores em 2013, estarão na nova casa do Galo para a gravação de um comercial.

A informação foi divulgada pelo ge.globo e confirmada pela Itatiaia.

Imprensa e torcedores não terão acesso ao evento. Influencers atleticanos foram convidados.

A ação publicitária será feita pela Omnitrade, empresa que forneceu material para a construção da Arena MRV.

Até então, a Arena MRV teve apenas um evento oficial, que abriu o BH Festival (eventos de inauguração da nova casa atleticana).

No dia 15 de abril, o clube realizou a marcação do campo e instalação das traves. Foram cerca de nove mil pessoas no estádio do Galo.

Outros eventos

O próximo evento do BH Festival é o Arrepia BH (inauguração do sistema de iluminação do estádio com efeitos cênicos). A previsão é que aconteça em 6 de maio.

Outros quatro eventos serão realizados na Arena MRV: jogo-exibição com os ídolos do Galo e Show do Zeca Pagodinho; amistoso do Atlético contra uma equipe estrangeira, com shows antes e no intervalo da partida; Sacode BH (shows de artistas como Ivete Sangalo, César Menotti e Fabiano e o grupo Jota Quest, além de uma atração internacional); e um sexto evento tratado como “surpresa” pela administração do estádio.