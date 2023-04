Hulk pode desfalcar o Atlético contra o Furacão? Saiba detalhes

Artilheiro do Atlético-MG na temporada, com 14 gols marcados, o atacante Hulk vive jejum de quatro partidas sem balançar a rede, mas segue como a principal peça do elenco e indispensável dentro das quatro linhas.

Para o próximo jogo do Alvinegro, porém, ele surge como dúvida para o técnico Eduardo Coudet. Após o empate em 1 a 1 com o Brasil de Pelotas, que deu ao Galo a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o camisa 7 usou as redes sociais para mostrar o tornozelo inchado, por pancada sofrida durante o confronto desta quarta-feira (26), no estádio Bento Freitas.

Conforme apurou a Itatiaia, Hulk realizou trabalho interno na Cidade do Galo, já nesta quinta (27), juntos com os atletas que atuaram no duelo contra o Xavante, e, em seguida, recebeu cuidados especiais do departamento de fisioterapia.

A princípio, o atacante não é problema para o confronto contra o Athletico-PR, marcado para 21h deste sábado (29), no Mineirão. As duas equipes se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Ele seguirá sendo observado e Coudet tem a tarde do dia do jogo para saber se poderá contar com seu principal astro.