Humorista Nego Di é suspeito de lavagem de R$ 2 milhões.

O humorista Nego Di é alvo de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul que apura a suspeita de lavagem de R$ 2 milhões devido promoção de rifas virtuais. As informações são do G1.

Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nesta sexta-feira (12), no litoral de Santa Catarina. Além do influenciador digital, sua esposa Gabriela Sousa também é alvo da operação e foi presa em flagrante.

O MP não divulgou as identidades dos alvos, mas a reportagem do G1 confirmou que são Nego Di e a mulher dele. Segundo o órgão, as rifas virtuais são ilegais.

O promotor de Justiça responsável pela investigação, Flávio Duarte, afirmou que dois veículos de luxo foram sequestrados e uma arma de uso restrito das Forças Armadas, sem registro, foi apreendida.

Os celulares e mídias sociais do casal devem ser analisado para analisar a dimensão dos crimes praticados e valores que eles receberam.