Hungria quer proibição de grãos ucranianos até o final de 2023, diz ministro

A Hungria e outros países do leste europeu querem manter uma proibição de importação de grãos ucranianos estabelecida na semana passada até o final de 2023, disse o ministro da Fazenda, Istvan Nagy, no Facebook na terça-feira. “Gostaríamos que a Comissão (europeia) aceitasse nossas medidas, pois pretendemos mantê-las até o final do ano, para permitir que nossos agricultores colham e armazenem suas colheitas”, disse Nagy, que está participando de uma reunião com colegas da União Europeia. em Luxemburgo.

A Hungria proibiu na semana passada as importações de grãos e produtos agrícolas ucranianos depois que a Polônia tomou a mesma medida para conter um influxo de produtos mais baratos que colocou pressão doméstica sobre o governo para proteger os agricultores locais. A Eslováquia e a Bulgária também seguiram o exemplo.

Os países, com outros na Europa Central e Oriental, disseram que são necessárias medidas da UE para enfrentar o problema. A Hungria pediu ajuda “progressiva” da UE para ajudar a transportar os grãos da Ucrânia pelos países da Europa Central.

Os países se tornaram rotas de trânsito para grãos ucranianos que não podiam ser exportados pelos portos do país no Mar Negro após a invasão da Rússia. Mas gargalos aprisionaram milhões de toneladas de grãos em países como Hungria e Polônia, que fazem fronteira com a Ucrânia.