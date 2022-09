A sul-coreana Hyundai está comemorando dez anos de atividade no mercado brasileiro em 2022 e aproveitou a data comemorativa para anunciar a inauguração da sua primeira fábrica de motores na América Latina. A fábrica está localizada em Piracicaba, interior de São Paulo.

Segundo a empresa, as novas instalações (de 17.721 m²) são fruto de um investimento de R$ 500 milhões e ficam no mesmo complexo industrial onde veículos populares como o HB20 são produzidos e terá capacidade de produzir cerca de 70 mil motores por ano. Até agora, todos os motores dos veículos da marca eram importadas da Coreia do Sul.

“O Brasil era a nação geograficamente mais distante de nossa sede e foi a escolha mais desafiadora devido à sua imensa área, grande população, vastos recursos naturais e alto potencial de mercado automobilístico. Após dez anos, estamos testemunhando o sucesso de nossa expansão de negócios neste país”, destacou Euisun Chung, executive chair mundial do Grupo Hyundai Motor.

Essa é a 13ª fábrica da Hyundai do mundo, e contará com uma novidade no campo da automação: o uso de robôs para otimizar o transporte de peças na linha de montagem. A inauguração foi anunciada dez anos após a produção do primeiro HB20 feito no Brasil, em 2012. De lá para cá, a Hyundai já fabricou 1,7 milhão de veículos no interior paulista.