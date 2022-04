Está publicado no Diário Oficial do Estado, desta terça-feira, dia 12, o edital de abertura de Concurso Público com 54 vagas para o cargo de Fiscal Estadual Agropecuário da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul – Iagro.

Danil Ingold – diretor presidente da Iagro reforça que as contratações tem como foco a retirada da vacina e elevação do status sanitário do Estado.

Os aprovados deverão cumprir carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em expediente normal das repartições públicas estaduais, com salário de R$ 6.655,08.

As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet até o próximo dia 2 de maio, no endereço www.idecan.org.br, e o valor da taxa de inscrição é de R$ 181,32.

As informações sobre o quantitativo de vagas e distribuição, inscrição, conteúdo, fases e o cronograma do certame, estão disponíveis no Diário Oficial n 10.803 (pág. 148).